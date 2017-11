Quando veio do Senegal para o Brasil cursar uma faculdade, Mouhamadou Moustapha Seck tinha uma ideia fixa: encontrar soluções que ajudassem a levar mais desenvolvimento para o seu país de origem quando formado. Decidiu cursar Administração na Unesc, em Criciúma. E foi ao analisar as relações comerciais entre o Brasil e Senegal para a elaboração de seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que ele percebeu que havia ali a chance de solucionar o problema da insuficiência da produção de arroz em seu país de origem. O consumo do cereal no Senegal é de 1,6 milhões de toneladas, porém seu cultivo é de apenas 600 mil toneladas, o que deixa um déficit de 1 milhão de toneladas, que precisa ser suprido com importações. O projeto de Moustapha, desde então, é promover a transferência da tecnologia de cultivo de arroz da região de Criciúma, no Sul do Estado, para o país africano, fortalecendo assim a rizicultura senegalesa.

Ele conta que o arroz que os senegaleses importam em grande escala para o consumo é de baixa qualidade, sendo considerado de terceira linha (arroz quebrado). ''Este mesmo produto em outros países é destinado à ração dos animais. Desta forma, o país necessita de um produto de baixo custo e alto valor nutricional, proveniente de nossas próprias terras'', diz. O formando em Administração explica que as condições climáticas e a extensão de terras para plantio no Senegal e no Brasil são semelhantes. Seu país já dispõe de uma estrutura para o cultivo, porém este é feito de forma muito precária e rudimentar. A ideia de Moustapha é também , capacitar os agricultores, nos moldes da economia solidária.

O projeto do senegalês está concorrendo em um concurso internacional da Nestlé: O Prêmio de Criação de Valor Compartilhado. A ação é uma busca global por inovações focadas na criação de valor compartilhado, alto impacto e mudanças duradouras nas comunidades. Moustapha concorre com cerca de mil outros projetos, e está entre os primeiros colocados. Os selecionados deve ser conhecidos em dezembro. O concurso é uma parceria com a Ashoka, a principal rede mundial de empreendedores sociais em mudança de sistemas para buscar, apoiar e acelerar soluções que abordem os maiores problemas em água, nutrição e desenvolvimento rural no mundo. Se for um dos vencedores, poderá tirar o seu TCC do papel e coloca-lo em prática em seu país.



