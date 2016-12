Nem parecia uma noite de terça, mas essa é aquela semana que não tem dia nem horário: tudo mundo quer festa e curtição, o que ficou bem claro no P12, na noite batizada de Balada do Ano, apresentada por ninguém menos do que Daniel Alvez, o craque baiano que joga na Juventus.

O jogador Dentinho, que hoje joga na Ucrânia, e a mulher Dani Souza, que ficou conhecida pela personagem Mulher Samambaia, também passaram por lá, além do promoter David Brazil.

A noite teve show de Thiago Mateus, Nego do Borel e Ney Alves (irmão de Daniel Alves), mas esquentou mesmo quando Jorge Ben Jor subiu no palco e cantou aquelas sucessos que tem a cara do verão e todo mundo sabe de cor. Uma bela abertura de verão!



Veja quem passou por lá:

David Brazil e Daniel Alves Foto: Adriel Douglas / divulgação

Dentinho e Dani Souza Foto: Adriel Douglas / divulgação

Diogo e Vitor Guerreiro Foto: Adriel Douglas / divulgação

Schirlei e Claudinho Sabonete Foto: Adriel Douglas / divulgação

Maria Claudia e Maria Menezes Foto: Adriel Douglas / divulgação

Vitor Koerich e Jessica Coelho Foto: Adriel Douglas / divulgação

Gisele Martins e Daniel Valença Foto: Adriel Douglas / divulgação