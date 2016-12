Estado na mira: Luan Santana, que já passou por aqui no verão passado e badalou na Posh, em Jurerê, chega de jatinho amanhã em Itapema, onde terá o empresário Alcino Pasqualotto como anfitrião. O cantor comprou um apartamento no Yacht House by Pininfarina, que está sendo construído em Balneário Camboriú e onde a cobertura teria sido vendida para Neymar por R$ 8 milhões. Aliás, a presença do jogador do Barcelona também é possibilidade no nosso litoral essa semana.

