De Balneário Camboriú, Sammer Othman, 26 anos, estreia na Globo na minissérie Dois Irmãos. O moreno de traços fortes e descendência palestina interpreta Cid Tannus, amigo de Halim, pais dos gêmeos que é interpretado por Bruno Anacleto, Antonio Calloni e Antonio Fagundes nas diferentes fases da série. A história de Sammer é curiosa: ele trabalhava em construção civil e nem pensava em atuar, quando surgiu o convite para o teste.

- Eu fui sem pretensão fazer o teste. Declamei um poema, passei uma cantada em uma menina imaginária e fiquei com o job. Não teria me entregado ao trabalho se não fosse a sensibilidade de Luiz Fernando Carvalho, um diretor carinhoso que consegue tirar do ator exatamente o que ele precisa, na medida que precisa – conta, ainda despretensioso, por telefone à coluna.



Sammer Othman Foto: Acervo Pessoal