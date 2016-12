Os últimos dias do ano estão estrelados em Jurerê Internacional. Alguns jogadores e artistas que estiveram na festa de Daniel Alves, que abriu o verão do P12 no dia 27, deram rasante no show do Jorge e Mateus, no dia 28, seguiram para o Donna, onde jantaram, e terminaram a noite na Milk, que teve DJ Tartaruga no line-up. Aos cliques:



Leia também

Luan Santana curte balada eletrônica em SC acompanhado da namorada Jade Magalhães

Prepare as taças: Vinho na Vila chega a Jurerê Internacional com degustação de cerca de 200 rótulos

Galeria: com presença de famosos, Posh Club tem festa assinada por balada francesa



Kleber Bambam Foto: Lucas Moço / Divulgação

Manuela Silva E Victoria Boabaid Foto: Lucas Moço / Divulgação

Bárbara Evans e Augusto Cruz Foto: Lucas Moço / Divulgação

Amanda Sasso Foto: Lucas Moço / Divulgação

Camila Belliard Foto: Lucas Moço / Divulgação

Marcos Ramos e Bruno Be Foto: Lucas Moço / Divulgação