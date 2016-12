Na segunda, o primeiro de uma série de sunsets de verão do Cafe de La Musique já deixou claro: chegaram com tudo os grupos de paulistas a fim de festa e atraídos pela beleza das mulheres do Sul, personagens que são quase um clichê da nossa temporada de verão e que sempre parecem preferir o Cafe. O empresário Alexandre Yahchouchi, por exemplo, passou por lá com mais de vinte amigos e contou:

Já estive aqui com mais de 45 amigos. Adoramos viajar para Ibiza, por exemplo, para curtir as festas europeias. A qualidade da música do Cafe é absolutamente nivelada à da cidade espanhola. Mas o público não tem comparação. Nada supera a beleza das mulheres do Sul do Brasil.

Então tá!



