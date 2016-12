Já tradicionais no verão da Ilha, as festas do empresário paranaense Ney Gusso tiveram início na última sexta (23) com uma open party e cerca de 200 amigos reunidos.

Para esse verão, Neyzinho, como é chamado pelos amigos, trocou de locação: deixou a casa próxima do Donna e alugou um mansão ainda maior, que tem espaço para uma balada de 400 pessoas.

A abertura teve décor de Lica Paludo e pista animada por MC Rodolfinho e Os Havaianos.

No Réveillon, Neyzinho promove uma recepção para convidados na casa e depois segue para o Cafe de La Musique.



O anfitrião Ney Gusso Foto: Adriel Douglas / divulgação

Gabriel Rocha e Henrique Fernandes Foto: Adriel Douglas / divulgação

