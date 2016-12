Na noite de domingo (25) a Posh abriu as portas em Jurerê Internacional para a festa Grand Opening que estreou a 10ª temporada do club, um dos mais luxuosos do Brasil. O club também inaugurou uma renovação na décor, agora assinada pelo arquiteto Marcelo Salum.

Ainda em dezembro, a Posh realiza mais quatro festas: dia 27 de dezembro, o club Jimmy'z, de Mônaco, assina a festa que traz como atração especial o DJ internacional Carmine Sorrentino, residente do badalado point. No dia 28, é a vez do renomado club L'Arc Paris, famoso na cidade luz, comandar a noite, que destaca os DJs franceses Nico de Andrea e Mitch LG. Na quinta, (29), mais uma atração internaiconal: o DJ francês Tito.

A última festa de dezembro (30/12) fica por conta do Baôli, famoso club de Cannes, e traz os DJs internacionais: os franceses Ange Palmer - residente do badalado club – e Watermat e o americano Gil Martin, além dos brasileiros Erico Bohrz e Paulo Freitas.

Às fotos de quem passou por lá:

Alla Kanesiro e Dani Knidel Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Diego Florentino e Juana Sirotsky Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Beto Moraes, Alexandre Bossi e Luigi Cardoso Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Amanda Andrade e Marina Machado Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Valdir Piran Jr. Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Rafaela Rodrigues e Alessandra Severo Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Pete tha Zouk e Liliana Vieira Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Leticia Baumle Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Eduardo Galvão Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Livia Cunha, Willian Degenhardt e Marina Seemann Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Andrea Gusmão Foto: Cassiano de Souza / divulgação

Carol Foto: Cassiano de Souza / divulgação