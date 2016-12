Luan Santana, o cantor que mais vende disco no Brasil, curtiu a balada na Green Valley, em Camboriú, na noite de quarta, quando o DJ Alok se apresentou por lá lotando a casa. Acompanhado de um segurança e da namorada, Jade Magalhães, com quem reatou o relacionamento rompido em maio, Luan circulou pela casa, atendeu aos fãs e só negou foto em dupla com Jade, que preferiu ficar discreta. Matheus (da dupla Jorge e Matheus) e Caio (da dupla Breno e Caio Cesar) também curtiram a festa na GV. Hoje, Luan se apresenta no Villa Mix Festival dentro do parque temático Beto Carrero World.



Leia também

Galeria: com presença de famosos, Posh Club tem festa assinada por balada francesa

Novo cenário: de fato, Jurerê Internacional está cada vez mais sertanejo

Prepare as taças: Vinho na Vila chega a Jurerê Internacional com degustação de cerca de 200 rótulos



Foto: Diego Luis Jarschel / Divulgação