Cinco suítes, 30 metros de comprimentos (95 pés) e mais de 110 toneladas. O primeiro megaiate produzido na Azimut Yacht no Brasil exigiu reestruturação no estaleiro de Itajaí, que ainda em janeiro terá a ampliação de mais de 4 mil metros quadrados concluída para atender a demanda: já são dois clientes brasileiros esperando pela embarcações, um das maiores já feitas no país e que devem ser entregues no segundo semestre de 2017.



Entre os luxo, três pavimentos, um flybridge (deque superior) de cerca de 65 m² com jacuzzi, área de refeições e relax. O valor? R$ 45 milhões.

Às fotos do modelo:

Foto: Azimut / divulgação

Foto: Azimut / divulgação

Foto: Azimut / divulgação

Foto: Azimut / divulgação

Foto: Azimut / divulgação