Por Sandro Paim

sandro.paim@diariocatarinense.com.br

Na noite de segunda, a dupla Jorge & Matheus subiu ao palco do Villa Mix, no Music Park, em Jurerê, e cantou sucessos para um público bem democrático. A estrutura, com ares de galpão, é a mesma da antiga Pacha Floripa, que foi toda pintada de preto para dar lugar à nova casa do Grupo All. Por ali, no lugar dos baldes de champa com foguete, típicos das festas do bairro, entram as cervejas long neck. Nos looks ajustados, as camisas com botões abertos, muitas delas com estampa xadrez, e vertidos curtos para a mulherada. Fernanda Couto esteve entre as presenças da noite. Nesta quinta (28), Jorge & Matheus se apresentam no P12, que abre com camarotes sold out e ingressos no último lote. De fato, Jurerê está cada vez mais sertanejo.



Foto: Facebook / Reprodução