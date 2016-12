O leitor Jaime Barbosa, advogado de Palhoça, enviou email à coluna questionando o valor cobrado para sua esposa usar o banheiro do La Serena, em Jurerê Internacional, na última sexta-feira:



Mesmo com a justiça nos calcanhares, alguns beach clubes não se esforçam em serem simpáticos ao público. Dia 23, o La Serena cobrou R$ 10 para minha esposa usar o banheiro por menos de 1 minuto. Éramos a favor dos beach clubs por acharmos que prestavam de alguma maneira um serviço ao turismo da região. Não somos mais.

Jaime explicou que ele e a esposa tinham acabado de chegar à praia no momento da cobrança: o acesso para a praia está interditado de um lado, por isso passamos por dentro do La Serena. Não tivemos nem a oportunidade de consumirmos algo, o que seria possível pois ficamos na frente do estabelecimento - afirmou o leitor.



Vale lembrar que, entre os argumentos utilizados para a defesa dos beach clubs, está o fato de que os locais seriam pontos de apoio para os banhistas, incluindo banheiros abertos ao público.



Em nota enviada à coluna, o La Serena afirmou que disponibiliza sua estrutura para clientes e não clientes, mas admitiu que destes cobra um valor para uso dos banheiros: "é uma taxa simbólica para colaborar com a higiene e manutenção dos equipamentos", explicaram os responsáveis pelo parador.



Foto: Angelo Santos / divulgação