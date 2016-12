O charmoso Vinho na Vila, que reuniu ao longo do ano apreciadores da bebida na Vila Madalena e no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, chega a Jurerê Internacional entre os dias 26 a 28 de janeiro. Pela primeira vez fora da capital paulista, o encontro oferecerá a degustação de cerca de 200 rótulos das mais importantes vinícolas brasileiras no espaço ArqFlora (antigo Imperatriz) e terá agenda cultural, com shows de MPB, blues e jazz, além de foods trucks, palestras com profissionais da área, contato direto com produtores e ainda a ¿pisa das uvas¿ para adultos e crianças. A entrada para o evento é gratuita, mas a degustação custa, até dia 6 de janeiro, R$ 50 (pelo Ingresso Rápido ou na bilheteria no dia do evento). A ideia da idealizadora, a empresária e chef de cozinha Larissa Fin, é divulgar a produção nacional, que já apresenta ótimas opções. Partiu!



Idealizadora do Vilho na Vila, empresária e chef de cozinha Larissa Fin Foto: Valentim Comunicação / Divulgação