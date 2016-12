Nesse final de semana abre mais uma opção gastronômica diferente na Lagoa da Conceição. O restaurante 12 Gregos, inspirado na gastronomia do país no sul europeu, fica em frente à marina, perto do Books&Beers, no local antes ocupado pelo sacolão. O foco por ali serão os sanduíches gregos. Joneston Brandt, que já morou na Grécia e foi chef por lá, e Tiago Tengaten tocam o espaço, que tem Issodia Kotzias, da comunidade grega da cidade, como madrinha. Promessa: preço justo, ambiente caprichado e ingredientes originais, como delicioso queijo feta. Essa deve ser a única opção grega na Ilha - o outro na cidade, o Ilha Gregas, fica no Jardim Atlântico, no Continente.



Foto: Facebook / Reprodução

