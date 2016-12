Começou entre as crianças, mas parece que agora a moda dos tênis de LED que brilham no escuro bombou entre adultos antenados em moda numa daquelas irresistíveis tendências de verão. O revival dos anos 90 ressurgiu com Chanel, que desfilou sandálias com luzes na primavera-verão do ano passado. Há pouco, a tendência foi reforçada com a delegação britânica que desfilou com o modelo no encerramento da Olimpíada do Rio. Nike, Schutz e Vizzano já têm suas versões. É só treinar o passinho e brilhar na pista.



Foto: Reprodução