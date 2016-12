Dois showzaços incluídos na agenda cultural do CIC no verão. No dia 20 de janeiro, Mart'nália faz o show + Misturado, com sambas que marcaram sua carreira. Banda sensação da hora, Liniker e os Caramelows, que fizeram show lotado na Joaquina em novembro, também retornam a Floripa no dia 11 de fevereiro. Ingressos já estão à venda na Blueticket (tem desconto para Clubee, uma dica: nos primeiro dias do ano os ingressos entram no segundo lote.



O CIC também recebe shows de Dan Costa, representante de SC na final do The Voice, no dia 10 de fevereiro, e a peça Terça Insana, com Grace Gianoukas, dia 31 de janeiro.

Foto: divulgação