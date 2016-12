Parece que esse é o verão do Airbnb em Florianópolis. Inserida na chamada economia de compartilhamento, uma das startups mais valiosas do mundo cresceu, em termos de imóveis disponíveis, mais de 380% nesse verão em Floripa. No verão passado eram 1.3 mil opções, que esse verão passaram a cinco mil. Floripa é a 3ª cidade que mais cresce nesse mercado. A primeira é o Rio de Janeiro e a segunda São Paulo.

Foto: Airbnb / divulgação

A expansão de um modelo de compartilhamento mais flexível do que os tradicionais bem que poderia provocar revisão nos valores das diárias e taxas hoteleiras e nos imóveis de imobiliárias, mesmo efeito que o Uber tem provocado nos serviços de taxi. Um exemplo da exploração que deveria acabar: um das imobiliárias que opera em Jurerê, cobra, além de valor na diária, uma taxa de faxina para entrega do imóvel de três quartos no valor de R$ 280.