Pedro Barros e a namorada Elisa Lokschin acabam de abrir na Lagoa da Conceição o Black Joy (Rua Manoel Isidoro da Silveira, 655, Lagoa da Conceição), misto de galeria de arte, coffee shop, loja e espaço de tatuagem. Fora de suas áreas prioritárias – Elisa é advogada e Pedro é um dos principais nomes do skate mundial, eles quiseram contribuir com um espaço que trouxesse mais arte e cultura para a região da Lagoa e ainda valorizasse talentos locais da arte urbana e contemporânea.

A coluna passou por lá na abertura da nova exposição, de Ananda Kuhn, que reuniu um público jovem e antenado que há muito buscava alterativa aos bares da Lagoa. No cardápio do Black Joy, várias opções de cafés, sanduíches no pão sem glúten e chope.

Mais infos sobre o Black Joy aqui.



Elisa Lokschin e Pedro Barros Foto: Tauana Sofia / divulgação

