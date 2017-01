A empresária Maika do Amaral comemorou seu aniversário com um almoço para um grupo de amigos seleto e cheio de sobrenomes catarinenses poderosos na última quinta (12), no Acqua, novo beach club de Jurerê Internacional.



Sem a presença do marido, o ex-senador Delcídio do Amaral, mas ao lado das duas filhas, Maria Eduarda e Maria Eugênia, Maika (de azul) recebeu entre os convidados Mariane Antunes, Ana Maria Berger, Mônica Buffara Petrelli, Eliane Antunes e Dulce Bornhausen, além de Jamil Nicolau, na foto ao lado de Maria Eduarda.

Foto: Instagram, reprodução





