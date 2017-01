No próximo sábado (21) ocorre mais uma versão da festa secreta da Skol, em Floripa. O evento esse ano ganhou o nome de Summer Dream e é exclusivo para convidados. O local da festa sunset só será revelado no dia: os convidados vão se reunir em um ponto de encontro e, de lá, serão levados para o evento.

A festa é open bar e o som fica por conta do DJ Anão, mas outras surpresas estão na programação. No ano passado, a festa secreta da marca foi no LIC, na Lagoa da Conceição, durante o Carnaval.



Alguém arrisca a localização da balada?

Foto: Skol / divulgação