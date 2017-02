Diretora-geral da Sephora no Brasil e vice-presidente sênior para América Latina, Flavia Bittencourt se prepara abrir em Florianópolis o 22º ponto de venda nacional da maior rede de produtos de beleza do mundo. Fundada na França em 1970 e adquirida em 1997 pela LVMH - maior conglomerado internacional de luxo - hoje a marca tem mais de 2300 lojas em 33 países.



Na próxima sexta (17), a grife chega a SC por um quiosque no Iguatemi que, segundo Flavia, dependendo das oportunidades e do desempenho, pode evoluir para uma loja. A expansão em tempos de recessão segue alicerçada pela ideia de que a mulher jamais deixa de comprar seu batom favorito.



- As pessoas reduzem seus gastos, mas continuam consumindo produtos de beleza, pois têm um custo mais acessível e isto as faz sentir bem. Mesmo em meio à crise econômica do país, a Sephora continua crescendo – explica Flavia, que na entrevista exclusiva para a coluna falou sobre a expectativa por aqui e adiantou as marcas que a loja trará para a cidade.



1) Porque a Sephora demorou para chegar a Santa Catarina? Qual é a expectativa da marca aqui em Florianópolis e em outras cidades do Estado?

Não víamos a hora de chegar a Santa Catarina, mas a abertura de um ponto de venda depende de diversos fatores - estávamos esperando a oportunidade certa para entrar nesta praça. De qualquer forma, desde que chegamos ao Brasil, em 2012, cobrimos as demandas do estado via e-commerce. Nossa expectativa é a melhor possível. As mulheres da cidade são apaixonadas por beleza, muito ligadas às tendências. Quanto às outras cidades do Estado, com certeza queremos abrir quiosques e lojas um dia, mas ainda não temos nada confirmado.



2) Que tipo de pesquisa foi feita antes de montar o quiosque em SC e como são selecionadas as marcas que serão vendidas no espaço?

Temos uma base do perfil da consumidora de Santa Catarina por conta do nosso e-commerce. Identificamos que é um mercado extremamente interessante e com grande potencial. No quiosque do Shopping Iguatemi, vocês vão encontrar produtos de Sephora Collection, nossa marca proprietária, Benefit, Nars, Make up for ever, Urban Decay, Caudalie, Feito Brasil e Smashbox.



3) Quais são as características de consumo da brasileira, comparando com a europeia e a americana por exemplo?

A grande diferença está na diversidade. Aqui, temos pessoas de todas as cores, tipos de pele, culturas e gostos. Por isso, as características de consumo variam muito. Por exemplo, as brasileiras gostam de fragrâncias mais frescas, optam pelos batons nudes, mas, quando querem ousar, adoram os vermelhos, não abrem mão de máscara para cílios no dia a dia e têm um cuidado especial quando o assunto é cabelo.



Foto: Sephora / divulgação