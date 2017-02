Com uma atuação super elogiada, o surfista catarinense Yago Dora venceu a etapa do QS 2017, divisão de acesso do surfe, em Newcastle, na Austrália, na manhã deste domingo (26).

Inspirado, o surfista de 20 anos morador Rio Tavares venceu Jesse Mendes em uma final brasileira, conquistando uma nota 10 na segunda onda, quando completou um áereo 360º. Nas quartas de final, Yago derrotou outro surfista radicado em Santa Catarina, Alejo Muniz.

Com o resultado, Yago assume a primeira colocação no ranking do Qualifying Series e se firma cada vez mais como um dos principais talentos da nova geração do surfe brasileiro.



Foto: Hardcore / reprodução

