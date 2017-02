Já tradicional, o Bloco de Carnaval Bloquete e Calma Beth, lotou a Arena Skol Floripa na tarde de sábado (25). Organizado pelo grupo de amigos Coy, Natale, Neto, Lombardo, Puga, Lima e Berman, o bloco juntou 2,5 mil pessoas.

A festa open bar abriu com grupo Samba Aí e terminou com funk do Dj Anão seguido pelo show do grupo Hawaianos.

Confira quem passou por lá:

Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação

Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação

Tayna Lohn e Mariana Perassa Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação

Coy e Arthur Magalhaes Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação

Foto: Angelo Santos / divulgação

Isadora Fontonella, Elis Sabbag, Michele Stella e Iara Rufato Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação

Cintia Ribeiro e Flavia Serafini Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação

Olivia Frederique Foto: Angelo e Darline Santos / divulgação