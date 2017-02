A gente sabe que depois de uma boa festa sempre rola aquela fome extra. E aí, nada melhor do que encarar um belo café da manhã pra dormir tranquilo ou mesmo se alimentar bem antes da balada, para encarar aquele bloco. Para te ajudar, elencamos quatro opções de cafeterias com boas opções para os foliões. Confira:



Café Cultura

Nos endereços da Lagoa da Conceição (Centrinho) e Passeio Primavera (SC-401) vai rolar o Café da Manhã Ressaca, que será servido até 14h, de sexta (24) até quarta (1ª). O combo inclui dois ovos mexidos com linguiça Blumenau, batatas rústicas, duas minis panquecas, café com leite e suco de laranja. Outra opção deliciosa do café do Cultura é o prato com Ovos Benedict, que dois ovos poché, lombo canadense, pão tipo bagel ao molho holandês, acompanhados de batatas rústicas.

End. Rua Manoel Severino de Oliveira, 669. Fone 3334-0483 e SC-401, Km 4, Fone 3307-9350. Os dois endereços abrem às 9h.

Foto: Café Cultura / divulgação

Pães e papos

A padaria e cafeteria do Novo Campeche fica aberta durante todo o Carnaval das 6h30 às 21h (no domingo abre às 7h). Dicas do cardápio para os foliões: suco verde, tapiocas, tijela de açaí e omeletes. Para quem busca uma dose extra de glicose, há também as tortas bombom de morango e uva verde.

End: R. Nicolau João de Abreu, 216 - Novo Campeche, telefone: (48) 4009-3364

Brasserie Bocaiúva

A brasserie do hotel Blue Tree tem café da manhã aberto ao público, diariamente, das 6h30min às 10h30min. Na mesa, café, leite, chás, sucos, pães, frios, doces, bolos, frutas, iogurte; banana assada, ovo cozido ou mexido, entre outras sugestões ao preço de R$ 35,20. Há ainda a possibilidade de tomar o café da manhã na gostosa varanda da Bocaiuva.

End. Rua Bocaiúva, 2304, telefone (48) 3304-7477

Foto: Bocaiuva Brasserie / divulgação

Ponto do Pão

No Centro de Floripa, o Ponto do Pão tem bufê de café da manhã com frutas, sanduíches, cafés, frios, bolos, ovos e croissants. Abre de segunda a sexta às 7h e no sábado às 7:h30m. Domingo fechado.

End: Av. Pref. Osmar Cunha, 310 Centro. Fone: (48) 3025-5253