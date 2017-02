Enquanto no sábado (25) o Carnaval dos Sujos viveu um dia memorável, a Nego Quirido nem tanto. Com menos investimento público e privado, as escolas estiveram menos vistosas, mas não menos animados, e a estrutura da passarela entregou um certo abandono do espaço pela prefeitura: acessos mal estruturados, banheiros quebrados, muitos mosquitos e cheiro de esgoto na entrada dos camarotes voltados para o mar.



E outro questionamento que muita gente se fez: porque a piscina abandonada construída ao lado da passarela e sem nenhuma manutenção estava cheia?



Entre os camarotes, o de melhor infra foi o Premium, e entre os mais animados estavam o Beleza Pura e o Live On.



Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS