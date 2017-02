No sábado (25) e domingo (26), o P12 atraiu um público que facilmente troca o samba e o funk, tão comuns no Carnaval, pelo ritmo eletrônico. Sábado, a festa no beach club de Jurerê foi da gravadora DOC e reuniu grandes nomes da cena eletrônica.



No domingo, foi a vez da apresentação da dupla sueca Galantis que fez um show cheio de energia e efeitos especiais. Com momentos live act de DJ e bateria, a dupla colocou as mais de 5 mil pessoas que lá estavam para dançar.

Confira quem passou pelo P12 nos dois dias:

Verônica Ongaratto e Jonas Kirst na festa da gravadora DOC sábado, no P12 Foto: Adriel Douglas / divulgação

A maquiadora do Boticário Suelen Johann prestigiando a apresentação do namorado Daniel Kuhnen que esteve com Elekfantz no P12 sábado Foto: Adriel Douglas / divulgação

O trio de músicos: Leo Piovezani, Gui Boratto e Daniel Kuhnen Foto: Adriel Douglas / divulgação

DJ Junior C Foto: Adriel Douglas / divulgação

Guilherme Rauber e Thaise Tietz Foto: Adriel Douglas / divulgação

Gustavo Christ curtindo o P12 no domingo Foto: Adriel Douglas / divulgação

Marcelo Rogelin e Aline Schiavo Foto: Adriel Douglas / divulgação

Taty Iriê Foto: Adriel Douglas / divulgação