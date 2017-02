Nada mais apropriado para uma capital que é conhecida por suas belezas naturais e pelos esportes náuticos: estreia em Floripa o primeiro bloco de Carnaval na água, o Sup Folia.



Os foliões irão desfilar sobre as águas da Lagoa da Conceição em pranchas de stand up paddle, caiaques e caiaques havaianos e o agito será animada pelo barco elétrico com o Grupo de Maracatu Baque do Tempo. A saída está marcada para a segunda de Carnaval, dia 27, às14h, na Osni Ortiga.



Infos pelo: (48) 99944-1220

CarnaSup no Carnaval de São Vicente (SP) Foto: Ivan Storti, Alma Surf / reprodução