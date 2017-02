Marcado para 15, 16 e 17 de maio em mais de 100 cidades do mundo simultaneamente, a iniciativa internacional Pint of Science desembarca em Florianópolis pela primeira vez esse ano. Nascido na Inglaterra em 2013, um dos maiores festivais de divulgação científica do mundo reúne pesquisadores conversando com o público e apresentando seus trabalhos em restaurantes, cafés e bares das cidades.



- O Brasil é o primeiro país sul-americano a fazer parte do festival e o sucesso estrondoso de 2016 mostra que os brasileiros amam ciência e querem realmente matar sua sede de conhecimento - destaca Michael Motskin, diretor e fundador do Pint of Science.

A programação do evento em Florianópolis ainda está sendo montada e deve ser divulgada em breve.

Foto: Pint of Science / divulgação

Foto: divulgação

Foto: Pint of Science / divulgação