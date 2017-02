Uma das festas mais animadas e disputadas (ingressos esgotaram há duas semanas) desse Carnaval na Ilha foi a do bloco Paudali no Sítio, no Canto dos Araçás. Animação garantida por Jeco Thompson no som e destaque para a decoração do espaço e também o capricho e produção nas fantasias.



Quem levou o título de melhor fantasia foi a empresária Fernanda Fonseca Machado com a fantasia de cisne negro. Mas outras fantasias que atrairam muitos elogios foram as de Xangô e caveira mexicana, encarnadas pelo casal Marcelo Salum e Juliano Aguiar.

Confira algumas imagens da festa:

Fernanda Fonseca Machado Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Juliano Aguiar Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Pietro Perini Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Marcelo Salum Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Silvana Frate Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Luciana Melo Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Joshua Stevens Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

Foto: Crema Collab, Sítio / divulgação

