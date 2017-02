O lançamento da nova camiseta do projeto Cidades Invisíveis, de Samuel Schmidt, teve presença da atriz Thaila Ayala, madrinha do projeto. Foi ela quem comandou o leilão sábado (1o) do quadro feito por Juliano Aguiar e que serviu de inspiração para a estampa da camiseta.



A obra foi arrematado por mais de R$ 5 mil, dinheiro que será utilizado para revitalizar obras de infraestrutura urbana na comunidade Frei Damião. O projeto existe há 5 anos e reverte seu lucro para auxiliar comunidades carentes na Grande Florianópolis.



Veja quem mais esteve no evento.



Juliano Aguiar, Samuel Schmidt e Maria Alice Gayotto de Borba Foto: José Somensi / divulgação

Thaila Ayala Foto: José Somensi / divulgação

Thaila Ayala, Samuel Schmidt e Maria Alice Gayotto de Borba Foto: José Somensi / divulgação

Verônica Carniel e Eduardo Bonfanti Foto: José Somensi / divulgação

Samira Campos Foto: José Somensi / divulgação

Foto: José Somensi / divulgação