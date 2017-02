Por Luisa Wink

Quatro anos depois da última passagem por Floripa, Ney Matogrosso volta à capital com um espetáculo que vem fazendo sucesso desde 2013. Marcado para o dia 4 de abril no Auditório do Centro de Eventos da Ufsc, o show "Atento aos Sinais" é inspirado nas novidades e nos clássicos da cena musical do país e é tão plural quanto o artista que o interpreta.

O setlist é um compilado de releituras de músicas de artistas nacionais, que inclui nomes de peso como Caetano Veloso, Arnaldo Antunes, Criolo e Paulinho da Viola. O artista vem percorrendo o país com o show que já rendeu disco de estúdio e DVD, além de somar quase 200 apresentações pelo Brasil e por palcos argentinos, uruguaios e portugueses.

Vale lembrar que, antes da passagem por Floripa, o artista toca no Psicodália, festival multicultural que acontece de 24 de fevereiro de 1º de março, em Rio Negrinho, no norte do Estado.

Os ingressos para o show na Capital começam a ser vendidos no dia 17 de fevereiro, no site da Blueticket.

Foto: Divulgação / Divulgação