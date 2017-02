A tarde de sábado (12) foi movimentada pela primeira edição da Feira de Artes de Florianópolis (FAF) deste ano. O evento reuniu mais de 20 artistas que expuseram seus produtos enquanto a banda Esporão de Bagre tocava hits do rock e do blues no largo da Casa do Teatro Armação, no centro da cidade.

A segunda edição da feira está marcada para o dia 11 de março e é uma boa opção de passeio nessa região que, especialmente nos fins de semana, costuma ficar de fora da rota turística da Ilha.

Confira algumas fotos do evento.

Obras de Paola Tavares na FAF de Verão Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Asdra Martin, Andréa Buzato e Bruno Barbi Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Clara Caldeira Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Thaís Rigotti e Amanda Oliari Melotto e Luiza Coan Machado Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Artista Kariny Mariz que apresentou exposição de sua telas na FAF Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Pati Peccin, Marcelo Dias, Christine Ribeiro, Fê Luz e Betila Lima Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Estilista Bruna Tayer, lançando a bolsa cervejeira Growler Bags na FAF Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Matheus Passos, baterista da banda Esporão de Bagre Foto: Cristina Gallo / Divulgação

Foto: Cristina Gallo / Divulgação