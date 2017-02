João Paulo Freitas e o filho Abner Zeus abrem pela primeira vez as portas da sua Vinícola Thera durante a 4ª Vindima de Altitude, que acontece entre 3 e 26 de março em Santa Catarina. Estão previstas degustações dos dois rótulos já comercializados pela vinícola no espaço receptivo da fazenda em Bom Retiro, que recebe projeto do arquiteto italiano Marco Casamonti, autor da vinícola Antinori, uma das mais visitadas da Toscana. O programa inclui papo sobre características dos vinhos, harmonização e processo de colheita com a sommelier Itane Borges.





Foto: Paulinho Sefton / divulgação

Fazendo Bom Retiro Foto: Paulinho Sefton / divulgação

João Paulo Freitas e o filho Abner Zeus, anfitriões da Thera Foto: Paulinho Sefton / divulgação

Serviço:

Degustações durante a 4ª Vindima de Altitude

Dias: 03/03, 04/03, 05/03, 09/03, 10/03, 11/03,12/03, 16/03, 17/03, 18/03 19/03.

Horários:

10:30h (das 10:30h às 12h)

14:30h (das 14:30h às 16:30h)

17:00h (das 14h às 18:30h)

Valor: R$40,00

Obs.: O atendimento só será feito sob reserva pelo email contato@vinicolathera.com.br. Vagas limitadas em 20 pessoas por horário.