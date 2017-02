Floripa foi escolhida pela Federação Francesa de Tênis e pela Confederação Brasileira de Tênis para sediar o Rendez-Vous à Roland-Garros, torneio que reunirá grandes nomes do esporte na categoria juvenil entre 8 e 12 de março, no Lagoa Iate Clube, o LIC. Por dois anos a competição foi realizada em São Paulo, mas este ano a Federação Francesa homenageará Guga, que comemora 20 anos do primeiro de seus três títulos em Roland-Garros.



O Rendez-Vous é um evento exclusivo, que só é promovido em seis países do mundo, dando a oportunidade dos vencedores desta etapa de Floripa irem a Paris com os vencedores dos outros cinco países. O vencedor da Final entre as Nações terá uma vaga na chave principal de Roland Garros Junior, considerado o grand slam mais charmoso do mundo.



- Nas duas edições em que o Brasil esteve presente no torneio os vencedores das finais foram brasileiros: Gabriel Décamps, em 2015, e Rafael Wagner, em 2016. É uma oportunidade única para a nossa categoria de base ter chances de participar de um grand slam, que é o mais importante evento de tênis do ano em termos de pontos no ranking mundial, de tradição, de atenção do público e de valor da premiação - explica Rafael Westrupp, presidente eleito da Confederação Brasileira de Tênis.



Rafael Wagner foi o vencedor do torneio de 2016 e ganhou vaga no Grand Slam juvenil Foto: Cristiano Adujar / divulgação

O torneio rola em Floripa em homenagem aos 20 anos da primeiro vitória de Guga Kuerten em Rolando Garros Foto: divulgação