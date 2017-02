Além de elogiado pela comunidade acadêmica, o trabalho de conclusão de curso do manezinho Marcelo César dos Reis, 24 anos, que acaba de se formar em Engenharia Naval na UFSC, pode ajudar a todos nós. Ele desenvolveu o projeto de uma embarcação movida à energia solar que faria o transporte público de passageiros de Biguaçu e Palhoça até Floripa.



O catamarã ecológico acomodaria 74 pessoas e faria os dois percursos em tempo inferior em 15 minutos em comparação ao feito por um carro sem enfrentar trânsito. A ideia surgiu da participação de Marcelo no Desafio Solar Brasil, um rally náutico de pequenas embarcações movidas à energia solar, do qual foi campeão em 2014.



Agora, o engenheiro procura investidores para construir um protótipo da embarcação. Só a criação do sistema de tração elétrica, o diferencial da embarcação projetada, custaria em torno de R$ 1,1 milhões. Quem se habilita?



Foto: Marcelo César dos Reis / reprodução

Foto: Look Here Formaturas / divulgação