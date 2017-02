Em meio a audiências e outros compromissos com a Justiça, o ex-senador Delcídio do Amaral parece que ainda assim conseguiu curtir parte do verão em Jurerê Internacional ao lado da família. Embora ande discreto pelo bairro e não acompanhe a esposa, Maika do Amaral, em boa parte das festas na casa de amigos e nos beach clubs, Delcídio não se furtou de, pelo menos, um passeio de barco durante as férias na Ilha. O ex-senador teria passado por Floripa durante o período de Réveillon, além de alguns finais de semana dessa temporada.

A coluna Radar, da Veja, repercutiu vídeos das redes sociais do copeiro da família Amaral, Rerinha Araújo, que registrou parte da rotina da família em Jurerê Internacional, enquanto acompanhava os patrões. Um deles mostra Maika e Delcídio em um passeio de iate.

Na rede, o vídeo causou revolta: leitores reagiram contra com o que chamam de uma vida de mordomias e protestaram contra a impunidade.

A mesma coluna já tinha noticiado a irritação do juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, causada por um suposto passeio de lancha que o ex-senador teria feito a convite de um executivo da Engevix (a empresa nega).

Delcidio tem audiência marcada para esta quinta (16) com o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal no Rio de Janeiro, onde se apresenta como testemunha de acusação do processo da Operação Saqueador, que investiga um esquema de desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro no valor de R$ 370 milhões. No último dia 3, o senador cassado prestou depoimento em Curitiba ao juiz federal Sérgio Moro em ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas e no qual Delcídio é testemunha de acusação.

Maika e Delcídio comemoraram seus aniversários durante as férias em Floripa. Enquanto ela recebeu amigos para um almoço no Acqua, beach club de Jurerê Internacional, ele, que celebrou dias depois da esposa, preferiu a discrição da morada da família.

Procurado para comentar o vídeo, o ex-senador pediu à colunista retornasse a ligação mais tarde, mas depois manteve o celular desligado.

Imagem do vídeo reproduzido pela Veja que mostra o ex-senador em passeio de iate Foto: reprodução