Por Luisa Wink

Famoso por liderar uma das bandas de maior sucesso dos anos 70 e 80, o músico britânico Roger Hodgson retorna à Floripa no dia 16 de março, com apresentação no CentroSul. O show "Breakfast in America" leva o nome do disco de maior sucesso do Supertramp e deve relembrar alguns dos maiores hits da banda icônica.

"The Logical Song", "Goodbye Stranger", "Breakfast in America" e "It's Raining Again" são algumas das composições que consagraram a banda como uma das mais importantes do seu tempo e Hogson como um dos maiores letristas de rock. E o público reconhece: os camarotes para o show se esgotaram em menos de uma semana e, no momento, os ingressos disponíveis já estão no terceiro lote.

Contrariando a imagem estereotipada de roqueiro dos anos 70, Hodger é muito particular em seus pedidos de camarim: alimentos orgânicos e nada de álcool. O artista de 66 anos cuida tão bem da sua saúde quanto da execução de seus shows, que costumam ser ensaiados por horas a fio para que sejam tocados da melhor forma possível. Na sua última passagem por Floripa, Hodgson ficou hospedado na cidade por três dias, tempo que foi dedicado a ensaios que duravam até 10 horas.

Depois de uma temporada marcada por apresentações nacionais e uma forte onda sertaneja, o show se apresenta como uma boa alternativa para agradar um público que ainda não havia sido contemplado pela agenda de eventos da ilha.



Além de Florianópolis, desta vez o cantor também se apresenta em São Paulo, Vitória, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília.



Foto: Rob Shanahan / Divulgação