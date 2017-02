Em países da Europa e nos Estados Unidos é uma prática antiga, mas por aqui a febre dos growlers, recipientes para levar cerveja fresca para casa, parece estar prestes a virar tendência. A onda é buscar chope, em geral artesanal, diretamente nas cervejarias ou bares. Entre as vantagens, a possibilidade de beber cerveja fresca em casa por um preço mais baixo do que as garrafas de cerveja pasteurizada.



Foto: Cozalinda / Divulgação

- A média do custo para encher o growler de um litro é R$ 20. Praticamente o mesmo preço para comprar no supermercado a metade da quantidade de uma cerveja similar engarrafada. Além de ser sustentável e econômico para o consumidor encher a garrafa direto da torneira do bar, isso movimenta a economia e fortalece a cultura local – defende Nuno Silva, da Liffey Brew Pub e representante do projeto Eu Bebo Cerveja Local, que criou um aplicativo de mesmo nome onde os clientes localizam 30 pontos de recarga de growler na Grande Florianópolis, além das 19 microcervejarias.

Nesses locais, é possível adquirir a garrafa de vidro retornável de um litro por R$ 10 (cerca de 15 mil garrafas já foram vendidas na região). E novos espaços dedicados à cerveja local não param de surgir: o último é o bar Entreposto, na rua Alves de Brito (Centro), que abriu em soft opening com a linha da cervejaria Unika, de Rancho Queimado, e outras opções locais.

Para quem quiser conhecer mais do movimento, o Black Swan, na Lagoa da Conceição, sedia no domingo, a partis das 13h, o 2º Encontro Eu Bebo Cerveja Local domingo, com a participação das 19 cervejarias que integram o projeto.

Confira uma lista de locais na Grande Florianópolis onde é possível encher o growler:

O Pátio Biergarten (Quartier Campeche - R. Vento Sul, Campeche, Florianópolis)

Quintal de Casa (Avenida Campeche, 2860, Campeche, Florianópolis)

Cervejaria Catarina (Rua Laurindo Januário da Silveira, 1233 - Canto da Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Books and Beers (R. Senador Ivo D Aquino, 103 - Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Black Swan Pub (R. Manoel Severino de Oliveira, 592 - Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Zero48 Pub Store (Rua Manoel Severino de Oliveira, 564 - Lagoa da Conceição, Florianópolis)

Bayer Bier (Rua Vera Linhares de Andrade, 2095, Córrego Grande, Florianópolis)



O Lupuloso Beer Shop (Avenida Governador José Boabaid, 40, Córrego Grande, Florianópolis)

Cervejaria Sambaqui Santa Mônica (Avenida Madre Benvenuta, 1265, Santa Monica, Florianópolis)

Cervejaria Sambaqui Santo Antônio (Rua Quinze de Novembro, 181, Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis)

Liffey Pub Truck (Rua Sérgio Rogerio Beims, 42, Santa Monica, Florianópolis)

Cervejaria Devassa (Rua Bocaiúva, 2198, Centro, Florianópolis)



Boteco Vaiquemquer (Mercado público: R. Jerônimo Coelho, 60, Centro, Florianópolis)

Beer Boss (Largo da Alfândega, Centro, Florianópolis)

Jardim da esquina (Rua Brisamar, Ingleses Norte, Florianópolis)

Coza Bar (Rua Desembargador Pedro Silva, 2406 - Coqueiros, Florianópolis)



Armada Cervejeira (Rua Maria Manchen de Souza, 400 - Kobrasol, São José)



On Tap Cervejaria Artesanal (Rua Waldemar Silveira de Souza, 92, São José)



The Liffey Brew Pub (Rua da Universidade, 27, Passeio Pedra Branca, Palhoça)