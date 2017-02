Em 10 anos cobrindo e curtindo o Carnaval de rua em Floripa, nunca vi o Centro tão lotado em um sábado de Carnaval. O dia de sol ajudou e, talvez, a crise também. Enquanto a Nego Quirido parecia menos cheia do que nos anos anteriores, o Carnaval de rua nunca pareceu atrair tanta gente. Pudera: no Sujos, uma vaquinha entre amigos garante a cerveja e a diversão de um dia inteiro.

Não era apenas a Praça XV que estava apinhada de gente de diferentes origens e idades curtindo e brincando a data mais festiva do ano: todo o quadrilátero que vai da Hercílio Luz, passando pelas ruas transversais que ligam a avenida ao TAC, à Praça XV e a Praça Fernando Machado estava tomadas de foliões.

Segundo estimativas, cerca de 140 mil pessoas curtiram a festa no Centro. Eu teria arriscado quase 200 mil - para atravessar o trajeto entre a Catedral e a Praça Fernando Machado, que normalmente não levaria mais do que cinco minutos, era necessário cerca de 20 minutos. O melhor é que tudo transcorreu na paz: segundo a Polícia Militar (PM) e Guarda Municipal (GM), a festa transcorreu sem ocorrências de gravidade.

Muitos blocos se juntaram ao Bloco dos Sujos, um dos principais blocos de rua de Santa Catarina. Um deles foi o Bloco Sou + Eu que completa 40 anos de folia nesse Carnaval. A festa da turma começou no estacionamento do TAC e finalizou com desfile na Praça XV no início da noite de sábado. Já o Bloquete e Calma Beth, em tenda armada próxima ao terminal antigo de ônibus, reuniu cerca de mil foliões.



Confira algumas imagens do bloco Sou + Eu e do Carnaval no Centro de Floripa:



