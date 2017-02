Para quem quer curtir o charmoso e tradicional Carnaval de Santo Antonio de Lisboa a pedida é o camarote Balança, Mas não Cai, com lounge, espaço kids, banheiros, open bar e open food. Por lá serão quatro dias de festas e entre as atrações estão o tradicional Bloco Baiacu de Alguém, o Bloco de Maracatu Arrasta a Ilha, Trio Elétrico do Gazu e Banda do Zé Pereira.

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Agência RBS

Tem festa badalada em Laguna, no Sul do Estado, neste sábado de Carnaval. O tradicional Bloko Rosa recebe o ator global Caio Castro e o DJ e modelo Jesus Luz, que toca uma mistura progressive e eletro house.

>> Café da manhã da ressaca: quatro cafeterias de Floripa para se alimentar bem depois do Carnaval

O Ao Bar, na Lagoa da Conceição, promove festas de Carnaval de sexta até terça-feira, com ritmos para todos os gostos. O destaque fica por conta da apresentação de Gabriel Meloy, o vocalista do projeto Marley in Camerata, que vai se apresentar sábado um especial Jorge Ben Jor.

A Green Valley, em Camboriú, abre as portas para duas noites de Carnaval com 30 atrações eletrônicas. No sábado, entre outros, recebe os DJs Kungs e Kaskade. Já na segunda será a vez do hitmaker Vintage Culture comandar a noite.