A estimativa da organização é que mais de 70 mil pessoas tenham passado pelo show de Ludmilla na sexta (24), primeira noite da programação do Carnaval Skol Floripa na Praça Fernando Machado no Centro de Floripa.

A cantora subiu ao palco por volta da 1h usando um body branco franjado e cantando os seus sucesso.

>> Carnaval 2017: Ludmilla e MC Koringa se apresentam para 70 mil pessoas em Florianópolis



Neste sábado (25) a folia fica por conta dos Hawaiano. No domingo (26) quem comanda a festa é a Turma do Pagode e Mc Sapão, segunda-feira (27) é dia do Pop Gay e Lexa e na terça (28), rola Jota Quest e Melanina Carioca.

Os shows são gratuitos, mas também há opção de camarote. Os ingressos para o podem ser adquiridos no site do Blueticket.



Confira quem passou por lá:

Alice Mattos Foto: José Somensi / divulgação

Joana Castanheira Foto: José Somensi / divulgação

Jadde Tahani e Laís Vanzella Foto: José Somensi / divulgação

Tiago Basso e Rolf Krueger Foto: José Somensi / divulgação

Foto: José Somensi / divulgação