A noite de lançamento do projeto Sonora, na última sexta (10) em Jurerê Internacional, não poderia ter sido mais perfeita: quente, de lua cheia no mar e com trilha sonora no capricho. Esse cenário marcou a parceria entre a rádio Itapema FM e o La Serena Jurerê. O evento apresentou a parceria que irá intensificar a vida musical e gastronômica de Florianópolis todas as sextas e sábados, no beach club e restaurante.



O projeto conta com uma programação que faz a gastronomia, comandada pela chef do La Serena Viviane Chies, estar sempre em sintonia com o repertório musical da noite. O lançamento teve setlist da Itapema FM e do DJ Thon Soriedem e apresentação de Luiz Zago trio e vocal de Emilia Carmona.

Confira quem passou por lá:

Pedro Leite e Leandro Adegas Foto: Hermes Bezerra / divulgação

Luiz Zago e Emilia Carmona Foto: Hermes Bezerra / divulgação





Leandro Adegas e Anna Heiderscheidt Foto: Angelo Santos / divulgação

Annalisa e Renan Dal Zotto Foto: Angelo Santos / divulgação

Tavane Sakamoto e Rogério Queiroz Foto: Hermes Bezerra / divulgação

José Paulo Tapie, Marilia Lazare, Sabrina Alvarenga, Christian Piscopo, Roberto Luiz de Figueiredo dos Santos Junior e Priscila Leite Alves Pinto Foto: Hermes Bezerra / divulgação

Roberta Rita Foto: Angelo Santos / divulgação

Foto: Angelo Santos / divulgação

Leandro Adegas, Andrea Druck e Pedro Leite Foto: Angelo Santos / divulgação