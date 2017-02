Na noite de sábado (18) rolou Esquenta do Municipal da Raça no Le Barbaron, na Praia Brava. Foi uma prévia da festa que acontece na próxima sexta no P12: muita gente da cidade, animação e alegria.

Às fotos:

Carol Lobato, Rafael Bedusch, Joana Freitas e Rodrigo Cancelier Foto: Marco Cezar / divulgação

Leticia Boetcher Foto: Marco Cezar / divulgação

João Amin Foto: Marco Cezar / divulgação

Debora Borges, Oscar Borges, Maria do Rocio e Cesar Abreu Foto: Marco Cezar / divulgação

Foto: Marco Cezar / divulgação

Karen Koerich Foto: Marco Cezar / divulgação

Saviany Monteiro e Rodrigo Lucas Foto: Marco Cezar / divulgação