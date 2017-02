Floripa vende a ideia de ser uma capital gay friendly, mas lamentáveis ocorrências nesse Carnaval nos lembram que estamos bem longe disso.



Na segunda (27), o Pop Gay, uma festa que celebra a diversidade, reuniu 40 mil pessoas no Centro, mas um dia antes, no domingo (26), na Lagoa da Conceição, Vítor Delboni e Leomir Bruch eram agredidos depois de um terem trocado um beijo na saída do ensaio da escola União da Ilha da Magia.

Um dia antes, no sábado, foi a vez de uma menina levar um soco no rosto ao defender um casal de amigas lésbicas porque uma delas negou um beijo ao agressor minutos antes. Tudo isso no Centro, depois do Bloco dos Sujos, às 22h. A vítima registrou boletim de ocorrência sobre o ocorrido e denunciou o fato nas suas redes sociais.



Infelizmente não são casos isolados, é uma cultura que precisa ser combatida, uma luta de todos e que precisa de uma vez por todas ser institucionalizada, com ajuda de campanhas de conscientização, mais policiamento nas ruas e mais rigor nas punições.

Foto: reprodução / divulgação