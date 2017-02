Esse ano não vai ter folia do Berbigão do Boca, que tradicionalmente abre o Carnaval da Ilha, mas vai ter livro comemorativo! Rolou na terça (14), no BOX 32, o lançamento do Berbigão do Boca – Receitas que fazem história, livro comemorativo aos 25 anos de folia com foco no Festival Gastronômico Prato de Berbigão. Além de 59 receitas, o livro, uma parceria entre a diretoria do Berbigão do Boca, Fecomércio, Sesc e Senac, traz informações históricas sobre a festa, seu surgimento, o carnaval no Brasil e na Ilha, características e personagens que ilustram a folia e o surgimento do Festival.

Com a coluna, a editora compartilhou três receitas que utilizam como base a iguaria mané. Confira:

RISOTO DE BERBIGÃO DA ILHA

Receita elaborada por: Cintia Pinheiro e Rosa Helena Gaio

Rendimento: 4 a 5 porções

Tempo aproximado de preparo: 30 minutos

Foto: Livro Berbigão do Boca / divulgação

Ingredientes



1 kg de berbigões sem conchas

1 cebola cortada em cubos pequenos

1 tomate (sem pele e sem sementes) cortado em cubos pequenos

2 dentes de alho picados

1 maço de salsinha picada

2 colheres (sopa) de manteiga

4 xícaras (chá) de arroz cozido

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto



Modo de Preparo

Em uma frigideira, aquecer a manteiga para fritar o alho e a cebola.

Juntar o berbigão e o tomate. Cozinhar por 5 minutos.

Temperar com sal e pimenta.

Adicionar o arroz cozido. Misturar bem.

Desligar o fogo.

Se necessário, corrigir o sal e a pimenta.

Finalizar com a salsinha.

MASSA AO VÔNGOLE

Receita elaborada por: Ernani Meira Júnior

Rendimento: 2 a 3 porções

Tempo aproximado de preparo: 30 minutos

Foto: Livro Berbigão do Boca / divulgação

Ingredientes



1,5 kg de vôngoles com as conchas

400 g de massa tipo spaghetti

1 maço de salsinha picada

100 ml de azeite de oliva

3 dentes de alho picados

2 colheres (sopa) de vinho branco seco

Tomates cereja cortados ao meio a gosto

150 g de nata (ou creme de leite fresco)

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela aquecer 30 ml de azeite de oliva e um dente de alho.

Juntar os vôngoles na panela e cobrir com água fervente.

Cozinhar até as conchas se abrirem.

Retirar com uma escumadeira e desprezar as que não abrirem.

Reservar o líquido resultante do cozimento.

Manter os vôngoles nas conchas.

Em uma frigideira grande, aquecer o restante do azeite para dourar dois dentes de alho.

Acrescentar o vinho, os vôngoles, o líquido do cozimento, o sal e a salsinha.

Mexer e reservar.

Cozinhar a massa de acordo com as instruções da embalagem e escorrer.

Adicionar a massa cozida à frigideira com os vôngoles.

Retirar o excesso de líquido.

Cortar quatro pedaços grandes de papel alumínio ou manteiga.

Separe a massa em quatro porções e coloque sobre os pedaços de papel.

Decorar com os tomates cereja e juntar um pouco da nata em cada um.

Fechar bem o envelope.

Dispor os envelopes em uma assadeira e levar ao forno pré-aquecido (temperatura: 180°C) por 5 minutos.

MOQUEQUINHA DE BERBIGÃO

Receita elaborada por: Alexandre Fusinato

Rendimento: 4 a 5 porções

Tempo aproximado de preparo: 40 minutos

Foto: Livro Berbigão do Boca / divulgação

Ingredientes



1 Kg de berbigões sem conchas

1 tomate cortado em rodelas

1 cebola cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão verde cortado em rodelas

1 pimentão amarelo cortado em rodelas

3 colheres (sopa) de azeite de dendê

Coentro picado a gosto

3 pimentas-de-cheiro picadas

200 ml leite de coco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela de barro, aquecer o azeite de dendê.

Colocar a cebola, o tomate e os pimentões.

Juntar o berbigão, o sal e a pimenta-do-reino.

Deixar esse refogado apurar por aproximadamente 15 minutos, com a panela tampada.

Acrescentar o leite de coco e a pimenta-de-cheiro. Cozinhar por mais 5 minutos.

Finalizar com o coentro.