Representante mais midiática do zen budismo no Brasil, Monja Coen desembarca em Floripa dia 8 de abril para palestra A sabedoria da Transformação dentro da programação do evento Ritos Despertar, no Il Campanario.



A primeira edição do evento terá cinco palestrantes, um de cada área, mas todos ligados à espiritualidade.



- O rito de cada palestrante é a sua ferramenta de estudo e formação. Com o rito, o palestrante ensina com aptidão o conhecimento e saber adquiridos educando outras pessoas - explica a produtora Bruna Buatim.

Os ingressos estão a venda aqui.





Foto: divulgação

Confira o cronograma do evento



Das 14h as 15h

PALESTRA COM LAINE VALGAS

TEMA/RITUAL: DESPERTAR PARA SI – O AMOR PRÓPRIO EM AÇÃO

A única forma de fazermos esta existência valer a pena: quando nos amamos de verdade, oferecemos amor efetivo ao outro e transformamos o nosso mundo (leia-se nosso lar, casa, trabalho e relacionamentos).

Das 15h05 as 16h05

PALESTRA COM CHAI CARIONI

TEMA/RITUAL: OS QUATRO PODERES DE AÇÃO

Das 16h10 as 17h10

PALESTRA COM CHRISTIAN ROBERT ROCHA

TEMA/RITUAL: KABBALAH, A CIÊNCIA OCULTA



Das 17h10 as 18h: Coffee Break

Das 18h as 19h20

PALESTRA COM CAROLINA YOUNG

TEMA/RITUAL: AUTOCURA - PODER E PRÁTICA

Das 19h30 as 21h

PALESTRA COM MONJA COEN

TEMA/RITUAL: A SABEDORIA DA TRANSFORMAÇÃO



*Das 21h as 22h: SESSÃO DE AUTÓGRAFOS