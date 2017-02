No início da noite deste domingo (26), novo incêndio acomete vegetação no bairro de Ratones, no Norte da Ilha. O corpo de Bombeiros já foi acionado, mas tem dificuldade de controlar o fogo devido à dificuldade de acesso ao foco, no alto de um morro. Até às 20h desse domingo, o incêndio ainda não havia sido controlado.

Há 10 dias, outro incêndio no bairro queimou uma área estimada de 11.5 hectares de mata nativa em dois focos, preocupando os moradores, que questionam a origem dos incêndios. A associação dos moradores do Ratones se mobiliza contra o polêmico projeto da construção de um parque aeronáutico no bairro, chamando a atenção para a necessidade de desmatamento e outros impactos que seriam causados na obra e funcionamento do aeroporto.

Foto: reprodução





