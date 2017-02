Programe-se: entre 3 e 26 de março, período da Vindima, 15 vinícolas da Serra e Meio-Oeste catarinense abrem suas portas para receber visitantes. Colheita da uva, degustações, piqueniques nos vinhedos e outras atividades estão na programação. Além de visitar uma região belíssima que produz bons rótulos e tem ótima gastronomia, o passeio também aquece a economia local.



- No mundo todo, o vinho é uma âncora que puxa o turismo. Não existe vinho sem turismo. O enoturismo ajuda no IDH dessas regiões catarinenses, que precisa ser desenvolvido – defende Guilherme Grando, presidente da Vinhos de Altitude Produtores Associados, associação catarinense que representa os produtores de vinícolas boutiques do Estado.



No período da Vindima do ano passado, cerca de 50 mil pessoas passaram pelas vinícolas e degustações da programação. Esse ano, a expectativa, realista em tempos de crise, é de que 55 mil pessoas aproveitem para visitar a região participante. Entre as novidades desta quarta edição, está a inclusão no roteiro da nova vinícola Thera, de Bom Retiro, e um projeto social para arrecadar materiais didáticos para as escolas públicas da região. A Associação também negocia com o Governo do Estado um apoio na programação musical da abertura e encerramento da Vindima.



Foto: Monte Agudo / divulgação

Confira a programação completa:

Vinícola Abreu Garcia, de Campo Belo do Sul

Nos quatro sábados do evento (4, 11, 18 e 25) vai oferecer visitação guiada ao campo e cantina em dois horários: às 11h, seguida de almoço harmonizado (R$ 120,00/pessoa), e às 17h, desta vez finalizada em um sunset no deck da vinícola, com degustação de vinhos e espumantes (R$ 60,00/pessoa). Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (48) 3322-3995, contato@abreugarcia.com.br

Vinícola D´alture, de São Joaquim

Irá oferecer visitação com degustação, por R$ 30,00/pessoa, com agendamento por e-mail ou pelo site. No dia 18, acontece o pôr do sol na Toscana, que terá que vinhos, pães e queijos por R$ 80/pessoa. No dia 25, às 15h, realiza o workshop ¿Viticultura de Atitude¿, com o enólogo Adão Cardoso, por R$ 60,00/pessoa. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: contato@dalture.com/ www.facebook.com/dalturevinicola/ www.dalture.com

Vinícola Hiragami, de São Joaquim

Terá uma parceria com a Loja Empório Quatro Estações, no Centro de São Joaquim: A cada R$ 80,00 em compras no Empório, o cliente receberá dois tickets para degustação de um vinho e um espumante da Vinícola Hiragami. Nos sábados 4, 11 e 18/3, as degustações serão no Empório e, no dia 25/03, no estande da Vinícola Hiragami no Clube Astréa.

Contatos: (49) 3233-6900, hiragami@hiragami.com.br/ producao@hiragami.com.br / www.hiragami.com.br

Vinícola Kranz, de Treze Tílias

Irá oferecer visitas às instalações e degustações de sexta a domingo às 10h e 15h (exceto aos domingos).

Contatos: (49) 3537-0833/ www.vinicolakranz.com.br

Vinícola Leone di Venezia, de São Joaquim

Estará aberta de quarta-feira a domingo, oferecendo visita à vinícola e degustação, passeio e piqueniques nos vinhedos com degustação, colheita da uva e acompanhamento da vinificação. Nos finais de semana, a programação inclui também: às sextas, jantares harmonizados (às 20h); nos sábados, almoços (às 12h) e jantares harmonizados (às 20h); nos domingos, almoços harmonizados (12h). Todas as atividades exigem agendamento prévio. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: Katary Souza (49) 99967-3668/ (49) 99973-1135/ Saul Bianco (48) 99933-6600 / vinicola@leonedivenezia.com.br – spbianco@terra.com.br.

Vinícola Sanjo, de São Joaquim

Irá oferecer, em parceria com o Snow Valley, jantar harmonizado no dia 24/3 e almoço e jantar harmonizados no dia 25/3. O horário de visitação será ampliado aos domingos, às 13h30. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49)3233-7300/ comercial@sanjo.com.br/ vinhos@sanjo.com.br www.sanjo.com.br. Para os eventos no Snow Valley, reservas e informações: (49) 99147-1735 (Luis)/ (49) 99964-7472 (Luciana) / (49) 99184-0888 (Daniel).

Vinícola Pericó, de São Joaquim

Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49) 3233-1100 / 3233-1600/ (47) 2107-7490 e vinicolaperico@vinicolaperico.com.br /

Vinícola Quinta da Neve, de São Joaquim

Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (48) 99989-4114 (49) 99182-6516/3233-1123.

Vinícola Suzin, de São Joaquim

No sábado, 18/03, vai oferecer degustação em meio aos vinhedos, com tábuas de frios e pães, a partir das 15h. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49) 3233-1038/ vinicolasuzin@gmail.com, atendimento@vinicolasuzin.com.br/ www.vinicolasuzin.com.br

Vinícola Thera, de Bom Retiro

A programação está sendo finalizada e será divulgada em breve.

Contato: contato@ vinicolathera.com.br

Vinícola Urupema, de Urupema

Vai oferecer a almoço harmonizado, nos três primeiros sábados do mês (dias 4, 11 e 18), na fazenda onde estão os vinhedos (com vinhos, R$ 120,00/pessoa, sem vinhos, R$ 80,00/pessoa). Os eventos exigem reserva e não são aceitos cartões de débito/crédito. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03). Durante a Vindima, irá atender em horário normal na loja e na vinícola, de segunda a sexta, das 9 às 12h e das 13h30 às 15h30, sábados das 9 às 16h e domingo das 10 às 16h.

Contatos: (49) 99135-6414/ comercial@vinicolaurupema.com.br e www.vinicolaurupema.com.br

Vinícola Villa Francioni, de São Joaquim

A programação está sendo finalizada e será divulgada em breve.

Contatos: Villa Francioni - (49) 3233-8200/ www.villafrancioni.com.br

Vinícola Villaggio Bassetti, de São Joaquim

Haverá visitas à vinícola e vinhedos com horários marcados: de terça-feira a sábado às 10, 14 e 15h30 e degustação das 10 às 18h. Aos sábados, vai oferecer o tradicional Tramonto (pôr do sol), das 17h30 às 20h30, com mesa de pães, queijos e frios, saladas, ceviche, carpaccio cuscuz marroquino e um prato quente, harmonizados com os vinhos Rosé, Sauvignon Blanc e Montepioli (Cabernet/Merlot), por R$ 115,00/pessoa. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49) 99182-8862/3015-9158 www.villaggiobassetti.com.br, administrativo@villaggiobassetti.com.br

Vinícola Villaggio Grando, de Água Doce

Oferecerá visitação (R$ 10,00/pessoa a entrada) com opção de degustação dirigida, que inclui cinco vinhos e tábua de frios (R$ 45,00/pessoa). Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49) 3561-7180/ 3563-1188/ atendimento@villaggiogrando.com.br/ www.villaggiogrando.com.br.

Vinícola Vinhedos do Monte Agudo, de São Joaquim

Irá oferecer todos os finais de semana (de sexta a domingo), almoços (das 12 às 14h30) e jantares harmonizados (das 20 às 23h) por R$ 154,00/pessoa. Aos sábados, entre os dias 4 e 18/3, das 16 às 18h, terá piquenique em meio aos vinhedos, com degustação de vinhos, além de patês, geleias, queijos, embutidos e pães, por R$ 154,00/pessoa. Em todos esses eventos, é necessário reserva antecipada, com pagamento de 50% do valor. Terá estande de degustação no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49) 3015-9177. Patrícia (49) 99969-9777/ patricia@monteagudo.com.br Haimon (49)99978-6353 www.monteagudo.com.br/ https://www.facebook.com/VinhedosdoMonteAgudo/

Casa do Vinho, em São Joaquim

Irá oferecer degustações orientadas em dois dias: 18/3, com Antônio Zanellato, enólogo da Vinícola Quinta Santa Maria, e 24/3, com Vilson Borges, frontman da Casa do Vinho, ambas com cerca de uma hora de duração e custo R$ 30,00/pessoa. Terá ainda horário especial durante o evento: de segunda a quinta, das 9 às 12h e das 13h30 às 19h, sextas e sábados, das 9 às 18h e domingos das 9 às 12h e das 14 às 17h. Terá estande de venda no Clube Astréa, no último final de semana (24 a 26/03).

Contatos: (49) 3233-0336 3233-0824 / casadovinho.sj@bol.com.br

* A programação está sujeita a alterações, sem aviso prévio.´

* Os eventos nas vinícolas exigem reservas antecipadas, que devem ser feitas nas próprias vinícolas.