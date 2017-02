Da rainha do bumbum a rainha da internet. Quase quatro décadas desde a estreia de Gretchen como cantora solo no programa de Carlos Imperial na TV Tupi, Maria Odete Brito de Miranda Marques se mantém, entre altos e baixos, na mídia. Nesse período, vieram os 12 milhões de discos vendidos, os ensaios nua, os filmes pornô, a fase evangélica, a participação em A Fazenda, a biografia lançada e o canal no YouTube. Mas, se antes o que atraía a atenção do público eram a sensualidade e o rebolado – quase inocente quando comparado ao que viria depois - hoje o que agrada são os vídeos no seu canal de YouTube sobre a vida de uma dona de casa normal que dá dicas de como malhar na sala depois de preparar o almoço do marido.

>>AO VIVO: Acompanhe as festas e blocos do Carnaval 2017 em Santa Catarina

Dessa forma, Gretchen, 57 anos, chegou a uma geração que compartilha seus gifs e memes, mas que nem era nascida quando ela cantava, gemia e sussurrava para a família brasileira aos sábados no Cassino do Chacrinha. Mãe de sete filhos, casada com um empresário português e radicada em Mônaco, na França, ela baixa em Florianópolis na segunda, 27, para a festa Carna Gretchen, no Jivago. Antes de embarcar para Santa Catarina, a cantora conversou com a coluna por telefone e áudios de WhatsApp.



Foto: Fabio Pamplona / divulgação

Você já declarou que tinha parado de fazer show, mas durante esse mês você faz 16 apresentações no Brasil. O que mudou?



Eu disse e parei. Eu não faço mais shows. Já me aposentei. Porém, quando venho ao Brasil abro minha agenda e faço shows. Aliás, todo mundo me pergunta isso. Mas eu faço ou paro quando tiver vontade. Já me aposentei, tenho uma vida normal na França, mas quando tenho vontade eu venho e faço.

Qual é a diferença entre fazer sucesso nos anos 80 e 90 e hoje?

Hoje tudo é descartável. Às vezes as pessoas podem ter uma música de sucesso e depois nunca mais fazer sucesso. E nos anos 80 e 90 você realmente trabalhava com um disco embaixo do braço e fazia a coisa acontecer. Que é o caso meu e do (Sidney) Magal, por exemplo, que estamos aí até hoje.

Você esperava voltar a fazer tanto sucesso mais de 30 anos depois da Conga?

O público nunca esqueceu da Conga. O sucesso continua o mesmo, eu nunca tive uma caída. Tive momentos de estabilidade, que aconteceram cada vez que eu tenho vontade de parar. Mas cair realmente eu nunca cai. A Conga é e será sucesso pra sempre.



O seu público se renovou muito e é formado por fãs bem jovens. Por que acha que tem tanta influência nessa geração?

Hoje tenho um público jovem muito grande por causa da Internet. Na época que eu comecei não existia isso e nem essa história de gifs. Isso fez com que eu chegasse ao público mais jovem. Hoje tenho o meu público de antigamente e os filhos deles, os adolescentes. Acho que é uma resposta do meu canal e dos memes.

Aqui em Floripa seu show será num clube LGBT. A que você atribui a influência com esse público?

Eu acho que sou uma referência de mulher, de liberdade, de irreverência, de atitude. Acho que isso faz com que os gays gostem muito de mim, pelo fato de eu ser uma pessoa livre e que nunca se preocupa com que os outros pensam.

Da onde surgiu a ideia de criar um canal no Youtube?

Meus fãs pediram. Eu relutei muito pra fazer, não queria fazer de jeito nenhum. Mas com decorrer do tempo meu filho acabou me convencendo e disse que seria uma coisa legal e eu fiz.

O que você assiste na Internet? Gosta de Youtube, Instagram, Facebook? Quem você curte acompanhar na Internet?

Eu não assisto nada na Internet, não tenho o costume de assistir filmes, séries ou ver vídeos. Não acompanho ninguém na Internet. Não sigo ninguém. Até porque eu tenho uma vida completamente diferente. Eu uso isso só para o trabalho, não tenho o costume de estar o tempo todo na Internet ou usar para me divertir.

Seu canal tem mais de 110 mil inscritos e seu primeiro vídeo teve mais de 350 mil visualizações. Esperava tanta repercussão?

Não esperava, mas acho que isso é o resultado de todos esses anos de trabalho junto com meus fãs e a maneira de mostrar quem eu sou no meu canal. A realidade da Gretchen atrai as pessoas para o meu canal.

Você já sofreu ataques na Internet e inclusive já ganhou processo na justiça contra uma youtuber que ofendeu você. Como lida com as muitas críticas e haters que surgem nas redes sociais? Algo te incomoda?

A única coisa que faço em relação a críticas e haters é bloquear e excluir. Não tenho nenhuma vontade de ficar lendo comentários que não retratam o que eu sou.

Como encarou o fato de ter um filho (Thammy Miranda) transexual?

Não me incomoda em nada. Não me interessa com quem ela dorme ou o que ela veste, nem o que aparente ser. O que me interessa é o caráter, a personalidade dela, a educação que eu dei pra ela e o que ela é como ser humano e eu amo minha filha do jeito que ela é.

O que o público de Floripa pode esperar do show?

Aquele mesmo show que todo mundo já viu com as músicas antigas e toda aquela dose de carinho e atenção que eu tenho com o meu público.

Serviço:

O quê: Carna Gretchen

Quando: 27 de fevereiro, segunda de Carnaval

Onde: Jivago Social Club, Rua Dep. Leoberto Leal, 116 - Centro - Florianópolis.

Ingressos: R$ 40 (segundo lote)