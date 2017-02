Na noite de quinta (16) a revista Vogue promoveu seu tradicional baile de gala, que antecede o Carnaval e sempre rende looks ousados e inspiradores.

Com o tema Lady Zodiac, a 14ª edição do baile teve show da cantora Anitta, do veterano do carnaval baiano Durval Lélys, da top Barbara Fialho e da bateria da escola de samba Acadêmico sdo Grande Rio. Além disso, Alessandra Ambrósio fez uma participação com a DJ Marina Diniz, que tocou uma playlist especial para os convidados.

Confira os looks das catarinenses e de outras belas que curtem o verão em SC e que passaram pelo baile:

Johanna e Alexandre Birman Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Mirella Santos e Wellington Muniz Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Mariana Weickert Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Beto Senna e Renata Kuerten Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Renata Kuerten Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / / Divulgação Vogue

Augusto Botelho e Ana Claudia Michels Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Babi Beluco, Lala Rudge e Natalia Beber Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Juliana Rossoni e Jacques Dequeker Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Foto: divulgação

Fernanda Motta Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue

Alessandra Ambrósio Foto: Lu Prezia, Alexandre Virgilio e Cleiby Trevisan / Divulgação Vogue